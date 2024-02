Bank of Qingdao Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs der Bank of Qingdao verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,65 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um -14,81 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,84 Prozent für die Bank of Qingdao im Branchenvergleich führte. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von -14,33 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bank of Qingdao um 20,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank of Qingdao derzeit eine Dividendenrendite von 9,26 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 7,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank of Qingdao derzeit bei 2,16 HKD liegt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 2,04 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von -5,56 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,95 HKD erreicht, was für die Bank of Qingdao-Aktie einer aktuellen Differenz von +4,62 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Qingdao einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 7,6) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die Bank of Qingdao damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.