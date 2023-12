Bank of Nova Scotia Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Bank Of Nova Scotia-Aktie wird von Analysten als „Neutral“ eingestuft, da sie in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Bewertung „Gut“, 11 Mal die Bewertung „Neutral“ und 2 Mal die Bewertung „Schlecht“ erhalten hat. Kurzfristig beträgt das Verhältnis 1 zu 8 für „Gut“ und „Neutral“ und 0 für „Schlecht“. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -4,39 Prozent und ein mittleres Kursziel von 60,4 CAD. Dies führt insgesamt zu einer „Neutral“-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite der Bank Of Nova Scotia-Aktie beträgt 7,14 Prozent, was 2,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer „Gut“-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 13,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bank Of Nova Scotia überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI als neutral bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung rund um die Bank Of Nova Scotia-Aktie, jedoch überwiegen in den vergangenen Wochen die positiven Meinungen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als „Neutral“ eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bank Of Nova Scotia-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des RSI und der Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.