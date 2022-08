Bank of Nova Scotia Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Nova Scotia":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bank Of Nova Scotia, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.08.2022, 17:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 81.3 CAD.

Die Aussichten für Bank Of Nova Scotia haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Bank Of Nova Scotia nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,72 Prozentpunkte (4,88 % gegenüber 4,16 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Bank Of Nova Scotia-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Bank Of Nova Scotia-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of Nova Scotia vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 89,44 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 10,26 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (81,12 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bank Of Nova Scotia somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bank Of Nova Scotia führt bei einem Niveau von 16,85 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,51 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".