Bank of Nova Scotia Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Bank Of Nova Scotia weist ein KGV von 10,75 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 9 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 9. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bank Of Nova Scotia eine Rendite von 6,74 % aus, was 2,41 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,33 %. Dies führt zur Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI von Bank Of Nova Scotia beträgt 21,86, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,17, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Bank Of Nova Scotia deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel gemischt sind. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bank Of Nova Scotia in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.