Bank of Nova Scotia Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Nova Scotia":

Der Kurs der Aktie Bank Of Nova Scotia steht am 10.05.2023, 20:03 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 65.95 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bank Of Nova Scotia einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bank Of Nova Scotia jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Bank Of Nova Scotia gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,61 insgesamt 16 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 10,31 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bank Of Nova Scotia-Aktie ein Durchschnitt von 69,67 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,88 CAD (-5,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (67,33 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bank Of Nova Scotia-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Bank Of Nova Scotia erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bank Of Nova Scotia-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of Nova Scotia vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 82,72 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (65,88 CAD) ausgehend um 25,56 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Bank Of Nova Scotia von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.