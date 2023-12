Bank of Nova Scotia Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Nova Scotia liegt bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" (KGV von 9,29) über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Überbewertung von etwa 16 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bei der Bank of Nova Scotia 7,14 Prozent. Dies liegt 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Performance der Bank of Nova Scotia in den letzten 12 Monaten betrug 1,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 8,8 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -7,08 Prozent für die Bank of Nova Scotia führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Bank of Nova Scotia mit einer Unterperformance von 7,41 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bank of Nova Scotia-Aktie beträgt 18, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Überverkauft-Situation, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bank of Nova Scotia somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.