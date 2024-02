Bank of Nova Scotia Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Bank Of Nova Scotia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 61,37 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 63,62 CAD weicht somit um +3,67 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (62,21 CAD) weist mit einem letzten Schlusskurs von +2,27 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt auf und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Bank Of Nova Scotia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Bank Of Nova Scotia liegt aktuell bei 6,74 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,3 liegt. Dies ergibt eine Differenz von +2,44 Prozent zur Bank Of Nova Scotia-Aktie. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Bank Of Nova Scotia-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,75, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,89 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.