Bank of Nova Scotia Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Bank Of Nova Scotia auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 26,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bank Of Nova Scotia derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so erhielt Bank Of Nova Scotia in den letzten zwölf Monaten insgesamt 15 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 11 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Bewertung aus institutioneller Sicht. Die durchschnittliche Kursprognose von 60,15 CAD ergibt ein Abwärtspotenzial von -4,51 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Bank Of Nova Scotia daher mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Bank Of Nova Scotia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 63,89 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 62,99 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 59,49 CAD zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Bank Of Nova Scotia in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen in der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

