Bank of Nova Scotia Aktie: Ist das noch wichtig?

Die aktuelle Kursentwicklung der Bank Of Nova Scotia zeigt gemischte Signale. Die Bank notiert derzeit bei 64,5 CAD und liegt damit um +1,13 Prozent über dem GD200 (63,78 CAD). Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 59,94 CAD, was einem Abstand von +7,61 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Bank Of Nova Scotia zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Bank Of Nova Scotia-Aktie ist neutral, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 11 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft werden. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das Kursziel der Analysten wird bei 60,58 CAD angesiedelt, was eine negative Performance von -6,09 Prozent bedeuten würde.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Nova Scotia bei 10, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.