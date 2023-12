Bank of Nova Scotia Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Bank Of Nova Scotia im Fokus der Diskussionen, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bank Of Nova Scotia, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bank Of Nova Scotia insgesamt 15 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dabei setzen sich die Bewertungen aus 2 "Gut"-, 11 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut-, 7 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was dazu führt, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel gilt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -4,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Bank Of Nova Scotia eine "Neutral"-Bewertung im Analysteneinschätzungsbereich.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bank Of Nova Scotia-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur geringfügig vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bank Of Nova Scotia eine Dividende von 7,14 % aus, was 2,62 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Bereich.