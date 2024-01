Bank of Ningbo Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Ningbo-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 37 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 78,95, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik der Bank of Ningbo zeigt eine negative Differenz von -3,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen erzielte die Bank of Ningbo im letzten Jahr eine Rendite von -36,78 Prozent, was 38,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher insgesamt als schlecht bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, zeigen die Berechnungen insgesamt ein schlechtes Signal, was zu einer neutralen Empfehlung führt.