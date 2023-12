Bank of Ningbo Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Bank Of Ningbo liegt bei 79,65, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 82,55 und zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Ningbo bei 5. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" (KGV von 0) zeigt sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bank Of Ningbo aktuell 1, was eine negative Differenz von -3,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Bank Of Ningbo zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.