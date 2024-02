Bank of Ningbo Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Ningbo liegt bei 25,21 und zeigt damit an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führte. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Ningbo beläuft sich mittlerweile auf 24,68 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,97 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,93 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,41 CNH, was die Aktie mit +12,54 Prozent Abstand als "Gut" bewertet. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Bank Of Ningbo in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,53 Prozent. Dies bedeutet eine deutliche Underperformance von -40,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 0,93 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors von -6,13 Prozent lag die Bank Of Ningbo um 33,4 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.