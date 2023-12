Bank of Ningbo Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Dividendenrendite der Bank Of Ningbo-Aktie liegt aktuell bei 1,86 %, was einen geringeren Ertrag von 3,52 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenbewertung erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Finanzaktien verzeichnete die Aktie der Bank Of Ningbo im letzten Jahr eine Rendite von -35,64 Prozent, was 39,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsbanken beträgt -1,25 Prozent, und die Bank Of Ningbo liegt aktuell 34,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Bank Of Ningbo-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs um -23,07 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um -15,89 Prozent niedriger und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Ningbo-Aktie bei 5, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.