Bank of Ningbo Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für eine genaue Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bank Of Ningbo herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 64,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bank Of Ningbo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,76, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Bank Of Ningbo. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren, erhält Bank Of Ningbo auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bank Of Ningbo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Bank Of Ningbo mit einer Dividende von 1,86 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,45 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,59 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Bank Of Ningbo in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt Bank Of Ningbo dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.