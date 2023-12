Bank of Ningbo Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs der Bank of Ningbo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,64 Prozent erzielt, was 39,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,32 Prozent, und die Bank of Ningbo liegt aktuell 34,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei der Bank of Ningbo aktuell 1, was eine negative Differenz von -3,53 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Ningbo liegt bei 98,13, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und der RSI25 beträgt 88. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von -21,31 Prozent, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von -14,86 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Werte wird die Bank of Ningbo auch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.