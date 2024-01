Bank of Ningbo Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktie der Bank of Ningbo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,78 Prozent verzeichnet, was 38,3 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,27 Prozent, und die Aktie liegt 35,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Ningbo liegt bei 5,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung positiv, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Bank of Ningbo-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 48,7 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 72,62 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.