Bank of New York Mellon-Aktie: Spannende Entwicklung verspricht hohe Gewinne!

Es mag zwar gelungen sein, die nächste massive Finanzkrise im Frühjahr gerade noch zu verhindern. Dennoch sind die Auswirkungen von schwankenden Banken nach wie vor spürbar. Insbesondere scheint es so, als hätte das Wertpapier der Bank of New York Mellon ein dauerhaftes Vertrauensdefizit unter den Marktakteuren. Bis zum heutigen Tag konnte sie sich von den Preisabschlägen im März nicht erholen.

Obwohl das Wertpapier in der vergangenen Woche eine gewisse Zeit lang von einer günstigen Marktlage profitieren konnte, hat dies bisher nicht zu einem neuen Anstieg geführt. Stattdessen haben Aktionäre am Freitag umfangreiche Gewinne realisiert.

Bank of New York Mellon: Schnell verdient, schnell vergeudet

Am letzten Handelstag der Woche stürzte das Wertpapier der Bank of New York Mellon abrupt um beträchtliche 6,65 Prozent und...