Bank of Nanjing-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Bank of Nanjing hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,06 CNH erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 8,91 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,55 Prozent liegt und der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 8,37 CNH aufweist. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine positive Bewertung mit einem Abstand von +6,45 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance, da die Bank of Nanjing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,06 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 5,85 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -31,9 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,5 Prozent hatte, lag die Bank of Nanjing um 25,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an neun Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen hat sich jedoch die negative Themenverbreitung verstärkt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben, was zu einer "Neutral" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Bank of Nanjing eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung aufweist. Insgesamt wird die Bank of Nanjing daher als "Gut"-Wert eingestuft.