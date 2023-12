Bank of Nanjing Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs der Bank Of Nanjing liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um -26,06 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Unterschreitung um mehr als 29 Prozent. Die Handelsbanken-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,6 Prozent, wobei die Bank Of Nanjing mit 24,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bank Of Nanjing von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Trotzdem wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Nanjing liegt bei 50, was die Situation als neutral kennzeichnet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 73 eine überkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Bank Of Nanjing daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Nanjing-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,16 CNH liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 7,16 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt von 7,62 CNH. Insgesamt wird die Bank Of Nanjing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.