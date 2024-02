Bank of Nanjing Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie Anleger berichten. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Bank Of Nanjing gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Nanjing mit 8,17 CNH nur 0,74 Prozent vom GD200 (8,11 CNH) entfernt ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aus Sicht der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,6 CNH. Dies entspricht einem Abstand von +7,5 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal für den Aktienkurs. Zusammenfassend wird der Kurs der Bank Of Nanjing-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Bank Of Nanjing liegt der RSI7 aktuell bei 58,82 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Bank Of Nanjing-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Bank Of Nanjing nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.