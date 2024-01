Bank of Nanjing Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Anleger-Stimmung bei Bank of Nanjing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Analyse ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 6 Schlecht- und 1 Gut-Signal identifiziert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank of Nanjing aktuell bei 8,23 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,46 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,36 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 7,45 CNH ergibt sich eine Differenz von +0,13 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung von "Neutral".

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Bank of Nanjing in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,06 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ist dies eine Underperformance von -24,93 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Nanjing liegt bei 31,58, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung negativ ist und die technische Analyse sowie der Branchenvergleich auf eine schlechte Performance der Bank of Nanjing hinweisen. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.