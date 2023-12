Bank of NT Butterfield & Son -The Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, misst die Schwankungen im Aktienkurs innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Bank Of Nt Butterfield & Son liegt bei 45,66, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Bank Of Nt Butterfield & Son spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete Bank Of Nt Butterfield & Son in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,78 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,96 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Bank Of Nt Butterfield & Son um 14,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Nt Butterfield & Son mit 32,62 USD eine Entfernung von +17,3 Prozent vom GD200 (27,81 USD) aufweist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,6 USD, was einem Abstand von +14,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Bank Of Nt Butterfield & Son als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.