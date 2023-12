Bank of NT Butterfield & Son -The Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führte. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,67 USD für die Aktie festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 23,05 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 33,05 USD bedeutet. Daher empfehlen sie die Aktie als "Gut".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,78 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche um 0,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,67 Prozent für die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine Rendite von 10,72 Prozent hatte, lag die Aktie um 13,5 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie spiegeln auch eine negative Stimmung wider. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.