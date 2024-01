Bank of NT Butterfield & Son -The Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Anlegerstimmung für Bank Of Nt Butterfield & Son zeigt sich in den sozialen Medien größtenteils positiv. In den letzten Tagen überwiegt die positive Einstellung der Marktteilnehmer, mit insgesamt acht positiven und nur zwei negativen Tagen. Vier Tage lang war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bank Of Nt Butterfield & Son daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für das Unternehmen als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Bank Of Nt Butterfield & Son im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von Handelsbanken eine Rendite von 6,69 % aus. Dies liegt jedoch 132,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Bank Of Nt Butterfield & Son im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,78 Prozent erzielt. Dies liegt um 13,26 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,48 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,52 Prozent, wobei Bank Of Nt Butterfield & Son aktuell 4,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Aktie von Bank Of Nt Butterfield & Son bei 27,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31 USD deutlich darüber liegt (+10,91 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 29,56 USD, was einer Abweichung von +4,87 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Bank Of Nt Butterfield & Son auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.