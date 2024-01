Bank of NT Butterfield & Son -The Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs der Bank of Nt Butterfield & Son hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,78 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. In der Handelsbanken-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite 1,15 Prozent, und auch hier liegt die Bank of Nt Butterfield & Son mit 3,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividende schüttet die Bank of Nt Butterfield & Son derzeit niedrigere Beträge aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 132,28 Prozentpunkte (6,69 % gegenüber 138,97 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Nt Butterfield & Son liegt bei 64,98, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktie der Bank of Nt Butterfield & Son wird durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet gemessen. In beiden Faktoren zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" zugeschrieben.