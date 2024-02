Bank of Montreal Prefries 46 Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Montreal-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI ergibt mit einem Wert von 48,78 eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 117,92 CAD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs des letzten Handelstages liegt bei 127,03 CAD, was eine positive Veränderung von 7,73 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 126,56 CAD, was einer ähnlichen Höhe von +0,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Somit erhält die Bank of Montreal insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Bank of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,44 Prozent, was eine Underperformance von -11,35 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 8,91 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert von 1,89 Prozent im "Finanzen"-Sektor liegt die Bank of Montreal um 4,33 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.