Bank of Montreal Prefries 46 Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Bank of Montreal hat in den letzten Monaten eine solide Performance gezeigt, sowohl im Vergleich zu ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage als auch im Branchenvergleich. Mit einem Kurs von 130,68 CAD liegt die Aktie 15,23 Prozent über dem GD50 und 12,05 Prozent über dem GD200, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch die relativen Stärke-Indizes (RSI) von 15,51 und 15,87 für 7 und 25 Tage deuten auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hin.

Allerdings ergibt sich ein anderes Bild, wenn man die Performance der Bank of Montreal mit der durchschnittlichen Entwicklung in der "Handelsbanken"-Branche vergleicht. Hier zeigt sich eine Underperformance von 9,85 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis von 9,12 Prozent liegt die Bank of Montreal mit einer Rendite von -1,06 Prozent hinter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt die Bank of Montreal mit 5,35% nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,52%. Trotzdem ergibt sich aufgrund dieser geringen Differenz eine Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bank of Montreal aus charttechnischer Sicht kurzfristig eine positive Entwicklung zeigt, während sie im Branchen- und Sektorvergleich unterperformt. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.