Bank of Montreal Prefries 46 Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Bank of Montreal hat ihre Dividendenrendite auf 5,35 Prozent angehoben und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 4,35 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung ihrer Dividendenpolitik.

Die Meinungen in den sozialen Medien sind größtenteils negativ, mit nur zwei positiven Tagen im Vergleich zu 11 negativen Tagen. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt negativen Stimmung und einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht hat die Aktie der Bank of Montreal einen Abstand von 12,37 Prozent zur 200-Tage-Linie und 15,17 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was auf eine positive Entwicklung hinweist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,06 Prozent erzielt, womit sie 10,76 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Bank of Montreal um 15,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".