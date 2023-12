Bank of Montreal Pref Y Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse der Bank of Montreal-Aktie zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist, sowohl in der kurzfristigen Betrachtung der letzten 7 Tage (1,62 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (16,89 Punkte). Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Bank of Montreal-Aktie.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt, dass die Bank of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Performance 7,77 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie momentan bei 121,99 CAD liegt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 116,59 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Darüber hinaus zeigt sich, dass die Aktie einen Abstand von +10,51 Prozent zum GD50 hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Bank of Montreal-Aktie, mit einigen positiven und negativen Aspekten.