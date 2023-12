Bank of Montreal Pref Y Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für die Bank Of Montreal einen Wert von 7,28, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 16, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank Of Montreal bei -1,06 Prozent und damit mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 6,38 Prozent liegt die Bank Of Montreal mit 7,44 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Bank Of Montreal ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 10 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (3 Buy, 2 Neutral, 0 Sell). Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 128,33 CAD, was einer Entwicklung um 1,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie der Bank Of Montreal zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.