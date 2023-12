Bank of Montreal Pref Y Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Bank of Montreal weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,35 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,52 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die Bank of Montreal diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die Diskussion von negativer Kommunikation geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Montreal liegt mit einem Wert von 11,79 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 9. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Bank of Montreal ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.