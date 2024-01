Bank of Montreal Pref Y Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs der Bank of Montreal hat im letzten Jahr eine Rendite von -1,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Unterperformance von 10,76 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" liegt bei 13,98 Prozent, während die Bank Of Montreal aktuell 15,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Montreal liegt derzeit bei 11,79 Euro pro Euro Gewinn, was 23 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Bank Of Montreal bei 116,68 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 131,11 CAD aus dem Handel ging, was einer positiven Abweichung von 12,37 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +15,17 Prozent im "Gut"-Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bank Of Montreal derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Bank Of Montreal, wobei die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet, während die Rendite und das KGV auf eine Unterperformance und Überbewertung der Aktie hinweisen.