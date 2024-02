Bank of Montreal Pref Y Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs der Bank of Montreal verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 8,91 Prozent, was zu einer Underperformance von -11,35 Prozent für die Bank of Montreal führt. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 1,89 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bank of Montreal 4,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Bank of Montreal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,64 auf, was 28 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (9,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bank of Montreal-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 33, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,78) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für die Bank of Montreal.

Analysten haben die Aktie der Bank of Montreal in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 10 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung "Gut" führt. Für den letzten Monat ergaben sich 1 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Bank of Montreal liegt bei 129,71 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,11 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bank of Montreal die Einschätzung "Gut".