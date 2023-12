Bank of Montreal Pref W Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Heritage Financial":

Die Bank of Montreal hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 5,65 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Finanzsektor lag die Rendite der Bank of Montreal mit 7,77 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Montreal einen Wert von 116,59 CAD, während der aktuelle Kurs bei 121,99 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 110,39 CAD, was eine Distanz von +10,51 Prozent bedeutet und zu einem "Gut" in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Bank of Montreal liegt bei 11,79, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,76 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung von 35 Prozent und einer "Schlecht"-Empfehlung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Bank of Montreal in Bezug auf den Aktienkurs und die fundamentale Bewertung als unterdurchschnittlich betrachtet wird, während die technische Analyse eine bessere Bewertung erhält. Dies sollte von potenziellen Anlegern bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.