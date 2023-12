Bank of Montreal Pref W Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Bank of Montreal hat kürzlich eine Dividende ausgezahlt, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +0,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik der Bank heute neutral.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite der Bank of Montreal um mehr als 8 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der Handelsbanken-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 6,38 Prozent, während die Rendite der Bank of Montreal bei 7,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank of Montreal derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 7,28 überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 16 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine positive Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bank of Montreal mit einem aktuellen Wert von 11,79 um 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.