Bank of Montreal Pref T Aktie: Das hat Gewicht!

Die Bank Of Montreal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 117,92 CAD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,03 CAD, was einem Unterschied von +7,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 126,56 CAD, was einer ähnlichen Höhe von +0,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bank Of Montreal überwiegend negativ diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Dennoch ergaben tiefergehende Analysen, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was eine positive Differenz von +0,28 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.