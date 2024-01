Bank of Montreal Pref T Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Bank of Montreal erhält positiven Analystenausblick

Bank of Montreal hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 10 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit 2 Analysten, die sie als "Gut" und 1 als "Neutral" bewerteten. Die durchschnittliche Kursprognose von 128,71 CAD ergibt ein Abwärtspotenzial von -1,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Bank of Montreal eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbild für Bank of Montreal hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf eine überwiegend positive Tendenz in den sozialen Medien hindeutet. Die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz.

Die Dividendenrendite von Bank of Montreal beträgt derzeit 5,35 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,35 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Bank of Montreal positive Bewertungen, da der Aktienkurs sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.