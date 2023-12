Bank of Montreal Pref S Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse untersucht das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Derzeit wird die Bank of Montreal mit einem Wert von 7,28 als überverkauft betrachtet. Daher wird dieses Signal als "gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 16, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "gut". Insgesamt ergibt sich somit für den Relative Strength Index die Einstufung als "gut".

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 5 bei der Bank of Montreal, was zu einer positiven Differenz von +0,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik der Bank of Montreal heute als "neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Rendite der Bank of Montreal mit -1,06 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die Bank of Montreal mit 7,44 Prozent deutlich darunter, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 11,79, was 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) liegt. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "schlecht"-Bewertung.