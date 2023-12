Bank of Montreal Pref S Aktie: Das ist einfach klasse!

Bank of Montreal wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 13 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers beträgt "Gut", bestehend aus 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch in aktuellen Berichten der Analysten bleibt die Beurteilung im Schnitt gleich - insgesamt also eine "Gut"-Bewertung für das Bank of Montreal-Wertpapier.

Die Kursprognose liegt bei 128,71 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -1,51 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Bank of Montreal also eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,79, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Performance des Aktienkurses von Bank of Montreal lag in den letzten 12 Monaten bei -1,06 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -9,85 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 10,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Wochen überwiegend negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Bank of Montreal auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.