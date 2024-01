Bank of Montreal Pref S Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs der Bank Of Montreal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 10,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Handelsbanken" beträgt 13,98 Prozent, wobei die Bank Of Montreal aktuell 15,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei der Bank Of Montreal eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich zum Positiven gewendet, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussionsstärke blieb jedoch neutral, ohne signifikante Unterschiede. Insgesamt wird die Bank Of Montreal in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Montreal liegt derzeit bei 11,79, was 23 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 9. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Insgesamt gab es zwei positive und 11 negative Tage, während es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Bank Of Montreal daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Anzahl der bestätigten Handelssignale in der gleichen Zeit war jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.