Bank of Montreal Pref S Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Für die Bank Of Montreal-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 48,78 führt zu derselben Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bank Of Montreal.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bank Of Montreal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,64 um 28 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -11,35 Prozent für Bank Of Montreal, da die Aktie in den letzten 12 Monaten um -2,44 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 8,91 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 1,89 Prozent um 4,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt insgesamt eine überwiegend positive Bewertung, mit 10 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat ergaben sich 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Bank Of Montreal liegt bei 129,71 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,11 Prozent signalisiert und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich die Einschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bank Of Montreal.