Bank of Montreal Pref Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für die Bank Of Montreal hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, daher erhält die Bank Of Montreal ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte die Bank Of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,06 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -9,85 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,8 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Bank Of Montreal mit einer Rendite von 9,12 Prozent um 10,18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Bank Of Montreal insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" ist. Die Durchschnitts-Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -1,51 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Bank Of Montreal in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Montreal mit einem Kurs von 130,68 CAD inzwischen +15,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +12,05 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.