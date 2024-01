Bank of Montreal Pref Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Derzeit zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Montreal bei 11 liegt, was bedeutet, dass die Börse 11,79 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Das ist 23 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Bank of Montreal derzeit bei 5,35 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,35 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +1 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor erzielte die Bank of Montreal im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,06 Prozent, was 10,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 13,98 Prozent, wobei die Bank of Montreal aktuell 15,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Bank of Montreal insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -1,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bank of Montreal daher eine "Gut"-Bewertung.