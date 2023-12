Bank of Montreal Pref Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Bank of Montreal-Aktie hat eine Dividendenrendite von 5,35 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Laut der Redaktion erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Bank of Montreal-Aktie positiv mit 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 4,91 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Montreal mit 11,79 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 8,76. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend negativ, sowohl in den Social Media-Diskussionen als auch in den Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Bank of Montreal eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die überwiegend positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Bank of Montreal von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

