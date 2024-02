Bank of Montreal Pref Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Bank Of Montreal hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +0,28 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über die Bank Of Montreal überwiegend negativ gesprochen wurde. Dies hat zu einer "Schlecht"-Einschätzung geführt, obwohl automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Bank Of Montreal daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 117,92 CAD für den Schlusskurs der Bank Of Montreal-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 127,03 CAD, was einem Unterschied von +7,73 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 126,56 CAD auf ähnlichem Niveau, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bank Of Montreal-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,78) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bank Of Montreal.