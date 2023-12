Bank of Montreal Pref Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs der Bank of Montreal liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor mit einer Rendite von -1,06 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Die Branche der Handelsbanken erzielte in den letzten 12 Monaten eine Durchschnittsrendite von 6,38 Prozent, wobei die Bank of Montreal mit 7,44 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Montreal derzeit bei 116,51 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 125,92 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,08 Prozent zum GD200 bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 111,23 CAD um +13,21 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu finden sind. Trotzdem gab es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für die Bank of Montreal abgegeben, wobei 10 positive, 3 neutrale und keine negative Empfehlungen vorliegen. Auch die aktuelle durchschnittliche Empfehlung der Analysten lautet "Gut" (3 positive, 2 neutrale, 0 negative). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 128,33 CAD, was einer Entwicklung um 1,91 Prozent entspricht und daher eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer Einstufung von "Gut" für die Aktie der Bank of Montreal.