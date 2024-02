Bank of Montreal Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Bank of Montreal bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent. Die geringe Differenz von 0,28 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Analysten haben der Bank of Montreal in den letzten 12 Monaten 10 Mal eine gute Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und keine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. In den letzten Monaten wurden 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1,87 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 129,71 CAD festgelegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen für die Bank of Montreal abgegeben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab 6 positive und keine negativen Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Bank of Montreal deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.