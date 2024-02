Bank of Montreal Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für Bank of Montreal hat in den letzten zwei Wochen vor allem negativ ausgesehen, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen, während an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Fokus standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Aktie von Bank of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,35 Prozent gezeigt. Während ähnliche Aktien durchschnittlich um 8,91 Prozent gestiegen sind, erzielte die Bank of Montreal eine Rendite von -2,44 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit 4,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben der Aktie von Bank of Montreal in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Gesamteinschätzung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 129,71 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,11 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bank of Montreal die Einschätzung "Gut".

Insgesamt erhält die Bank of Montreal für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,03 CAD, was einer positiven Entwicklung von 7,73 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher auch aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung.