Bank of Montreal Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Montreal bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,79 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 23 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 9 liegt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Bank of Montreal insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 10 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -1,83 Prozent, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

In den letzten Wochen wurde bei der Bank of Montreal eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wird anhand von Auswertungen der sozialen Medien deutlich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Insgesamt erhält die Bank of Montreal für diese Stufe daher eine "Gut" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bank of Montreal derzeit positiv bei 116,68 CAD verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 131,11 CAD 12,37 Prozent darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positives Signal. Basierend auf diesen Ergebnissen lautet der Gesamtbefund "Gut".